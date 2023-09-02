«На сцену пока не собирается»: помощница Пугачевой – о ее планах по возвращению

Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова высказалась о слухе, который пустил бывший стилист Примадонны Джордж Ровалс. Якобы артистка собирается вернуться в Россию, поскольку в Израиле ей не живется. Более того, якобы и на сцену собирается с концертом. Чупракова прокомментировала сайту «Абзац» сказанное.

«Я не знаю, кто это (Ровалс – прим.ред), никакой информации о ее приезде нет. Она нормально себя чувствует. На сцену пока не собирается. О ее творческих планах я не в курсе», – высказалась помощница Чупракова.

Напомним, полтора года Пугачева с семьей живет в Израиле. В Москву она прилетала в этом году, чтобы похоронить Валентина Юдашкина. И никаких заявлений не сделала.

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