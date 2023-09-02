Сергей Соседов объяснил, почему концерт Максима Галкина* в Прибалтике отменили

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал произошедшую отмену концертов Максима Галкина*. Напомним, в конце августа муж Аллы Пугачевой сообщил в Сети, что его выступление в Эстонии, назначенное на сентябрь, не состоится, как и мероприятие в Казахстане, где его якобы ждали давно.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Причин столь внезапных отмен Галкин* не называл. А вот Соседов объяснил их прямо. Он предлагает не удивляться отмене концерта в Прибалтике, например.

Потому что интерес к русскому языку там, по мнению критика, стремительно падает. Вот и выступления шоумена, хоть и отвернувшегося от России, но выступающего на русском, не интересны, пишет kp.ru.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.