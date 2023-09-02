«Мы вернулись домой»: Максим Галкин* сделал неожиданное заявление

Шоумен Максим Галкин* редко выходит теперь на связь с подписчиками в Сети. Он в разъездах, и ему некогда – надо деньги зарабатывать. С этим теперь туго, его концерты начали отменять.

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Но Галкин* не унывает, а старается сохранять оптимизм и бодрится на камеру. Оказалось, к сентябрь вся семья вернулась из Юрмалы, где проводила лето, о чем шоумен заявил в соцсетях как бы между прочим – они с сыном собирали виноград на участке своего израильского дома.

«У нас созрел виноград. Гарри занимается сбором. Мы уже вернулись домой и собираем. Посмотрите на эту красоту! А вкусный какой! Сладкий!» — цитирует артиста gazeta.ru.

По сути, теперь домом Галкин* называет Израиль - именно сюда семья сбежала весной 2022 года. С того времени юморист ни разу не был в России.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.