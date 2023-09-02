Нетребко показала подросшего сына от первого брака: маме уже на цыпочки приходится вставать – обогнал ростом

Анна Нетребко давно переехала жить в Австрию, там у нее семья – сын от первого брака Тьяго Аруа и второй муж Юсиф Эйвазов. Они все свое время, даже на гастролях, проводят вместе. Но пришла пока разделяться – у наследника началась школа.

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В Вене дети раньше выходят на учебу, поэтому Тьяго, или Тиша, как ласково его именует мама, уже вовсю посещает уроки. Нетребко 1 сентября не устраивала праздников, как заведено в России, а просто вышла с сыном на велопрогулку. Несколько фотографий с променада она опубликовала в Сети.