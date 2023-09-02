Волочкова стала звездой школьной линейки: привела в первый класс малышку Фарахноз

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова не стала пропускать День знаний в школе, куда ее домработница отвела дочку. Она повела малышку Фарахноз в первый класс вместе с мамой и решила сообщить об этом своим подписчикам.
Анастасия Волочкова на линейке. Фото: соцсети
Когда Волочкова появилась на торжественной линейке то привлекла все внимание окружающих. Ей даже дали приветственное слово как почетному гостю, а потом дети стали дарить ей цветы, а взрослые - просить автограф и фотографироваться.
В общем, артистка стала звездой первого школьного мероприятия в новом учебном году. Обошлось без шпагатов.