Волочкова стала звездой школьной линейки: привела в первый класс малышку Фарахноз

Когда Волочкова появилась на торжественной линейке то привлекла все внимание окружающих. Ей даже дали приветственное слово как почетному гостю, а потом дети стали дарить ей цветы, а взрослые - просить автограф и фотографироваться.

В общем, артистка стала звездой первого школьного мероприятия в новом учебном году. Обошлось без шпагатов.