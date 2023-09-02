Киркоров и Рудковская ответили сыновей в школу, а Бабкина — внуков: как звезды провели 1 сентября

Для такого случая продюсер Димы Билана облачилась в модный наряд с мини-юбкой в перьях и укороченный жакет сиреневого цвета. Она подчеркнула стройные ноги. Яна в свои 48 лет держит себя в форме. Евгений Плющенко был в рубашке и джинсах. А сам школьник облачился в костюм под деним. Он принес учительницей роскошный букет. Бабушка Светлана Николаевна тоже появилась на школьной линейке.

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