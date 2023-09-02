Киркоров и Рудковская ответили сыновей в школу, а Бабкина — внуков: как звезды провели 1 сентября

1 сентября каждый год становится волнительным для родителей и их детей. Звезда тоже стараются отложить работу, чтобы посвятить время наследникам в День знаний. В этом году Сергей Лазарев, Юлия Барановская, Ани Лорак, Ксения Бородина, Наталья Подольская и другие известные персоны посетили школу. Так Яна Рудковская отвела сына Евгения Плющенко Сашу во второй класс.
Для такого случая продюсер Димы Билана облачилась в модный наряд с мини-юбкой в перьях и укороченный жакет сиреневого цвета. Она подчеркнула стройные ноги. Яна в свои 48 лет держит себя в форме. Евгений Плющенко был в рубашке и джинсах. А сам школьник облачился в костюм под деним. Он принес учительницей роскошный букет. Бабушка Светлана Николаевна тоже появилась на школьной линейке.
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Яна Рудковская с мамой и Евгений Плющенко с сыном. Фото: соцсети звезды
«Ну что, Сашка - четвероклашка! Вот только был первоклашкой… Говорят, что чужие дети растут быстро, мне кажется, что свои еще быстрее! Всех ребят поздравляем с праздником! С первым днем осени и с Днем знаний! Прекрасный солнечный день сегодня в Москве и Подмосковье! Пусть он принесет только радость в этот прекрасный праздник для всех наших детей!» – заявила Рудковская
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном. Фото: соцсети звезды
Мария Погребняк является светской львицей и подругой Ольги Бузовой. Она также участвовала в шоу «Звезды в Африке». Недавно блондинка подала на развод со своим мужем-футболистом. Однако 1 сентября они воссоединились ради детей. Погребняк отвела троих сыновей в школу.
«Даже не представляю себе, что когда-то буду утром 1 сентября просто валяться в постели, и не переживать, что опоздаю к уроку. Вероятно я даже буду ностальгировать, вспоминая с каким трудом я будила мальчишек, лихорадочно готовила завтрак, а потом, стоя в пробках, обещала сама себе, что завтра точно мы выйдем из дома на 10 минут раньше.
Ну, а пока школьные будни для меня — это хлопоты, порой нервозность и супер ответственность. Мне надо быть стойкой, чтобы четко сказать нет, когда кто-то из сыновей попросит хотя бы разочек прогулять школу», – поделилась она.
Мария Погребняк с детьми. Фото: соцсети звезды
Эвелина Бледанс в свои 54 года старается держать себя в форме. Актриса растит сына Семена, который родился с синдромом Дауна. Однако она окружила его заботой, каждый год возит на море. С отцом мальчика режиссером Александром Семиным она рассталась в 2017 году.
На этот раз Бледанс облачилась в мини-юбку и жакет в камуфляжной расцветке для линейки. А ее 11-летний наследник был в брюках карго и пуховой жилетке. Звезда даже показала свои школьные фото.
Филипп Киркоров вернулся из отпуска. Теперь у него не только новое тело и стрижка, но и загорелая кожа. Он облачился в черный костюм с лацканами и кроссовки. Артист привел в школу сына Мартина. 11-летний мальчик появился в школе со своим крестным папой Андреем Малаховым.
«С 1 сентября! С началом нового учебного года! С открытием Технолицея! Не школа, а космос! Пристегиваем ремни и взлетаем! За знаниями!» – написал Киркоров в соцсети.
Филипп Киркоров с сыном и Андрея Малахов. Фото: соцсети звезды
А вот Надежда Бабкина проводила на линейку своих внуков. Она облачилась в наряд с белоснежным жакетом, алой блузкой и ниткой жемчуга. Певица поделилась кадрами с подросшими детьми ее сына Даниила.
«Проводила в школу любимых внуков! Все они - воспитанники гимназии имени Евгения Примакова. Марфуша - идет во второй класс, Георгий перешёл в 7-й класс, а Верочка поступила в 4-й. В добрый путь, мои дорогие!» – написала звезда.
Надежда Бабкина с внучкой. Фото: соцсети звезды
Внуки Надежды Бабкиной. Фото: соцсети звезды
А вот Лиза Арзамасова и Илья Авербух не были в школе в этот день. Их сыну Льву всего два года. Пара решила насладиться первым осенним днем, отправившись плавать в бассейн. актриса выложила трогательное фото со своим счастливым наследником.
«Наше 1 сентября», – отметила Лиза.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды
Певица Алсу мама троих детей. Она растит Сафину, Микеллу и Рафаэля вместе с мужем Яном Абрамовым. Этим летом артистка много путешествовала. Она побывала в Лондоне с 16-летней Сафиной и 15-летней Микеллой, а вот младшего наследника она показывает редко.
1 сентября Алсу отметилась на курорте. Она в струящемся платье макси их шелка красовалась на побережье на фоне роскошных яхт.
«Не стандартное 1-е сентября», – подписала артистка фото.
Фото: соцсети звезды