Невестка Орбакайте в мини-бикини сразила своими мощными формами: попрыгала в стрингах по волнам

Сначала Алена поделилась горячим селфи. Она приспустила расстегнутые джинсы, натянув стринги до талии. Блондинка красовалась у зеркала в купальнике, обнажив свой рельефный пресс. Образ дополняли солнцезащитные очки и жемчужное ожерелье.

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