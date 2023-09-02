Невестка Орбакайте в мини-бикини сразила своими мощными формами: попрыгала в стрингах по волнам

Уже почти год Алла Пугачева живет в Израиле. Ее внук Никиты Пресняков тоже покинул Россию. Он предпочел обосноваться в США, где теперь работает режиссером клипов. С ним поселилась с Лос-Анджелесе жена Алена Краснова. Она иногда участвует в фотосессиях, а также посещает вечеринки. На этот раз модель решила повеселиться с подругами на пляже.
Сначала Алена поделилась горячим селфи. Она приспустила расстегнутые джинсы, натянув стринги до талии. Блондинка красовалась у зеркала в купальнике, обнажив свой рельефный пресс. Образ дополняли солнцезащитные очки и жемчужное ожерелье.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
А вот потом невестка Кристины Орбакайте в мини-бикини стала красоваться в океане с подружками. Она обнажила свой округлый тыл. В какой-то момент Алену чуть е смыло волной. Она призналась, что потеряла сережки. А вечером на побережье компания устроила пикник. Никита тоже был вместе с женой, но купаться не стал.