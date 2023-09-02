«Учимся по английской системе»: Собчак засняла своего сына-первоклассника с новой стрижкой в День знаний

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Телеведущая призналась, что Платон начал учится раньше других детей.

Ксения Собчак уже давно стала популярной персоной. Она ведет передачи, берет интервью и создает свои проекты. При этом блондинка старается всегда стильно выглядеть и посещать значимые мероприятия. Минувшим летом она устроила длительный отпуск с Константином Богомоловым и сыном от Максима Виторгана Платоном. Они катались по Франции и Талии, но недавно вернулись в Москву.

А на днях Ксения призналась, что стала мамой школьника. Теперь ее наследник учится в первой классе. Однако 1 сентября она не повела его на линейку. Как оказалось, у Платона учеба началась раньше, чем у других детей. Но телеведущая отвела его в салон красоты, где мальчику сделали новую стрижку. 

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Платон Виторган. Фото: соцсети звезды

«Учимся по английской системе , поэтому первого сентября мы уже давно в учебе, но это отличный повод подстричься! С Днем знаний!» – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мальчик. Многие отметили, что он похож на папу, но все же унаследовал мамины черты лица.  

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