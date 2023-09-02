«Учимся по английской системе»: Собчак засняла своего сына-первоклассника с новой стрижкой в День знаний

А на днях Ксения призналась, что стала мамой школьника. Теперь ее наследник учится в первой классе. Однако 1 сентября она не повела его на линейку. Как оказалось, у Платона учеба началась раньше, чем у других детей. Но телеведущая отвела его в салон красоты, где мальчику сделали новую стрижку.

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