«У Артема заключительный год»: Барановская в костюме цвета сочной травы проводила подросших детей Аршавина в школу

Но 1 сентября Юлия снова одна повела их в школу. Она признавалась, что все ее дети учатся в разных учебных заведениях, поэтому ей приходится много передвигаться по городу в День знаний. На этот раз телеведущая облачилась в костюм цвета сочной травы и белые кеды. Сначала она отправилась в гимназию, где учится дочка Яна. Девочка уже почти переросла маму.

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