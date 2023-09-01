«У Артема заключительный год»: Барановская в костюме цвета сочной травы проводила подросших детей Аршавина в школу

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она смогла построить карьеру, когда ее бросил Андрей Аршавин. И хоть Юлия осталась одна с тремя детьми, она смогла стать ведущей нескольких проектов и прославиться. А вот футболист пережил развод с новой возлюбленной. Не так давно он впервые за несколько лет повидался с наследниками.
Но 1 сентября Юлия снова одна повела их в школу. Она признавалась, что все ее дети учатся в разных учебных заведениях, поэтому ей приходится много передвигаться по городу в День знаний. На этот раз телеведущая облачилась в костюм цвета сочной травы и белые кеды. Сначала она отправилась в гимназию, где учится дочка Яна. Девочка уже почти переросла маму.
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Юлия Барановская с дочкой. Фото: соцсети звезды
Потом уже Барановская проводила на учебу Арсения. Он был в брюках и рубашке.
«Учат в школе, учат в школе, учат в школе! Арсений в пятый класс в первый раз, Яночка в девятый, у Артема заключительный школьный год. Отличного учебного года, всем нам», – отметила телеведущая.
Первое сентября — один из тех дней, которые обязательно нужно проводить вместе с детьми. Первый класс, пятый или выпускной — не важно. Они все равно волнуются, какими бы взрослыми не казались. Да, и родители тоже подходят к школьным дверям затаив дыхание. Есть в этом дне какая-то особенная магия», – добавила она.
Юлия Барановская с сыном Арсением. Фото: соцсети звезды