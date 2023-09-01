«Самое счастливое время»: Ирина Дубцова запечатлелась со своим 17-летним сыном — студент МГИМО

Ирина Дубцова много лет выступает на сцене. Она теперь не только популярная исполнительница, но и автор многих хитов. Выпускница «Фабрики звезд» уже давно рассталась с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным. Однако она смогла сама вырастить сына Артема. Звезда его баловала, покупая все от дорогой одежды до самых разных транспортных средств. А недавно он окончил школу.
А 1 сентября Ирина рассекретила, куда поступил ее 17-летний наследник. Оказалось, что теперь он будет учится в МГИМО. Певица отправилась с ним в вуз, где прошел концерт в честь Дня знаний, а все учащиеся 1 курсов получили студенческие билеты. Дубцова была в черном костюме с брюками и пальто. Она выбрала монохромный лук. А ее сын позировал в костюме с галстуком.
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«Самое счастливое время! Всех с началом учебного года! Родителям сил и терпения, а нашим детям успехов, отличных оценок и, самое главное, желания учиться», – написала Дубцова.
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит певица. А ее наследника теперь называют завидным женихом. «Какое открытое лицо! Иришка, классный у тебя сын», «Господи, совсем недавно был маленьким, а уже мужчина взрослый», «Ничего себе, какой красавчик вымахал», — прокомментировали пост подписчики.
Ирина Дубцова с сыном. Фото: соцсети звезды