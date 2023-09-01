«Самое счастливое время»: Ирина Дубцова запечатлелась со своим 17-летним сыном — студент МГИМО

А 1 сентября Ирина рассекретила, куда поступил ее 17-летний наследник. Оказалось, что теперь он будет учится в МГИМО. Певица отправилась с ним в вуз, где прошел концерт в честь Дня знаний, а все учащиеся 1 курсов получили студенческие билеты. Дубцова была в черном костюме с брюками и пальто. Она выбрала монохромный лук. А ее сын позировал в костюме с галстуком.

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