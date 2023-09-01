«Почти первоклашка!»: Маликов и Изаксон покрасовались 1 сентября со своим пятилетним сыном на прогулке

Дмитрий Макликов уже много лет выступает на сцене. Поклонники удивляются тому, что он с годами совсем не меняется. Также молодо выглядит его жена Елена Изаксон. Супруги уже вырастили дочку Стефанию, которая занимается своим бизнесом и много путешествует. Теперь они окружили заботой пятилетнего сына Марка, которого родила для пары суррогатная мать.
1 сентября Маликову не нужно было никого провожать ни в школу, ни в университет. Однако он отправился на прогулку с женой и младшим наследником. В Москве первый осенний день выдался теплым и солнечным. Супруги проводила марка в детский садик. Он был в брюках и рубашке с галстуком. Мальчик улыбался, позируя вместе с родителями.
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Дмитрий Маликов и Елена Изаксон с сыном Иваном. Фото: соцсети звезды
«Почти первоклашка! Но еще нет», – написал Дмитрий.
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что сын певца очень похож на папу. «Какая прекрасная, трогательная, красивая фотография и какие вы все очаровательные», «Красивый мужчина растет», «Марк уже так вырос! Счастья вам, мама с папой самые счастливые», «Какой милый», — стали писать в Сети.