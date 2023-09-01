«Почти первоклашка!»: Маликов и Изаксон покрасовались 1 сентября со своим пятилетним сыном на прогулке

1 сентября Маликову не нужно было никого провожать ни в школу, ни в университет. Однако он отправился на прогулку с женой и младшим наследником. В Москве первый осенний день выдался теплым и солнечным. Супруги проводила марка в детский садик. Он был в брюках и рубашке с галстуком. Мальчик улыбался, позируя вместе с родителями.

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