Целое пространство для малыша: Брутян засняла, как сын Прилучного засыпает в своем личном домике с фонариками

1 сентября Павел пропустил школьную линейку своих детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочки Мии. Как оказалось, актер простудился и весь день пытался сбить температуру. Брутян окутала его заботой и вниманием. Но вечером она похвасталась новой обновкой для малыша Микаэля. Четырехмесячному крохе купили большой дом-шатер с матрасом и подушками. Прилучный даже украсил его гирляндой с лапочками.

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Зепюр засняла, как ее наследник дрыгает ножками и засыпает в своем личном пространстве. Лицо мальчика пара пока скрывает.