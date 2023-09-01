Целое пространство для малыша: Брутян засняла, как сын Прилучного засыпает в своем личном домике с фонариками

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он регулярно снимается в фильмах и сериалах. Ему доводится работать с такими красавицами, как Наталья Рудова. Однако он в 2022 году женился на коллеге Зепюр Брутян. Теперь актер хвастается идиллией с молодой супругой. В апреле у них родился сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» уже возил возлюбленную и малыша на Мальдивы минувшим летом.
1 сентября Павел пропустил школьную линейку своих детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочки Мии. Как оказалось, актер простудился и весь день пытался сбить температуру. Брутян окутала его заботой и вниманием. Но вечером она похвасталась новой обновкой для малыша Микаэля. Четырехмесячному крохе купили большой дом-шатер с матрасом и подушками. Прилучный даже украсил его гирляндой с лапочками.
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Зепюр засняла, как ее наследник дрыгает ножками и засыпает в своем личном пространстве. Лицо мальчика пара пока скрывает.
Поклонники восхитились тем, как супруги заботятся о ребенке. Другие заметили, что дома у Брутян все выдержано в одной гамме и даже детский домик сочетается с интерьером.