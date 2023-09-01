Экс-участника Comedy Club Руслана Белого* признали иноагентом

Напомним, что Руслан* перебрался с семьей в Турцию, а потом обосновался в Испании. Более того, он говорил, что не хочет быть иноагентом, потому что это затрудняет жизнь. По словам комика, он хочет дать сыну хорошее образование и показать своей жене мир. Артист отмечал, что его никто не выгонял из страны.

В числе причин, по которым Белого* Минюст внес в реестр физических лиц-иноагентов, указано, что комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.