Рудова без лифчика засветила свои упругие прелести на улице: напряженные «пуговки» торчат под тканью — шалунья

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она продолжает строить карьеру. В свои 40 лет блондинка частая гостья на вечеринках. Она тщательно следит за фигурой и занимается спортом. Примечательно, что артистка не торопится замуж. При этом она носит смелые наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Звезда порой даже отказывается от белья.
1 сентября Наталья решила отправиться на прогулку. Она предстала в шортах из денима, которые подчеркнули ее длинные и загорелые ноги. Также актриса надела футболку, но отказалась от лифчика. Блондинка засветила упругую грудь под тканью, красуясь в лифте. Рудова игриво улыбалась на камеру.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Ох, какой вид», «1 сентября такое редко увидишь», «Вам словно 18 лет», «Без лифчика выглядит пикантно», «Это так грудь стоит без пуш-ап?», «Как хороша», — прокомментировали пост подписчики.