Рудова без лифчика засветила свои упругие прелести на улице: напряженные «пуговки» торчат под тканью — шалунья

1 сентября Наталья решила отправиться на прогулку. Она предстала в шортах из денима, которые подчеркнули ее длинные и загорелые ноги. Также актриса надела футболку, но отказалась от лифчика. Блондинка засветила упругую грудь под тканью, красуясь в лифте. Рудова игриво улыбалась на камеру.

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