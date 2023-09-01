Подольская в белоснежном платье мидакси предстала с сыновьями Преснякова в школе: испуганный Иван залез к маме на ручки

На этот раз Подольская отвела детей в школу. Она для такого случая выбрала белоснежное платье мидакси и жакет в тон. Монохромный лук дополнили туфли Prada. Своего старшего сына она нарядила в светло-серый костюм с бабочкой. В этом году он отправился во второй класс. Иван пришел его проводить, но был апуган. Наталья взяла его на руки во время школьной линейки.

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