Подольская в белоснежном платье мидакси предстала с сыновьями Преснякова в школе: испуганный Иван залез к маме на ручки

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Певица проводила старшего наследника во второй класс.

Наталья Подольская уже давно стала известной певицей. Она регулярно дает концерты. Также артистка ведет шоу, которое посвятила воспитанию детей. Сама звезда растит сыновей: восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Порой она позволяет себе отдохнуть на море, оставляя наследников с Владимиром Пресняковым. Но большую часть временем все хлопоты артистка берет на себя. 

На этот раз Подольская отвела детей в школу. Она для такого случая выбрала белоснежное платье мидакси и жакет в тон. Монохромный лук дополнили туфли Prada. Своего старшего сына она нарядила в светло-серый костюм с бабочкой. В этом году он отправился во второй класс. Иван пришел его проводить, но был апуган. Наталья взяла его на руки во время школьной линейки. 

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Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды

«Проводили зайца в школу. Теперь второклассник. Все дети так выросли, повзрослели. Так трогательно обнимались и радовались друг другу и любимой учительнице. Всех причастных поздравляю с Днем знаний (думаю непричастных нет). Удачи всем, терпения и сил», – написала Подольская.

Поклонники отметили, что Артемий вырос и стал еще больше похож на папу. А вот Иван, по их мнению, весь в бабушку. 

Артемий и Иван Пресняковы. Фото: соцсети звезды

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