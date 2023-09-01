Подольская в белоснежном платье мидакси предстала с сыновьями Преснякова в школе: испуганный Иван залез к маме на ручки

Наталья Подольская уже давно стала известной певицей. Она регулярно дает концерты. Также артистка ведет шоу, которое посвятила воспитанию детей. Сама звезда растит сыновей: восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Порой она позволяет себе отдохнуть на море, оставляя наследников с Владимиром Пресняковым. Но большую часть временем все хлопоты артистка берет на себя.
На этот раз Подольская отвела детей в школу. Она для такого случая выбрала белоснежное платье мидакси и жакет в тон. Монохромный лук дополнили туфли Prada. Своего старшего сына она нарядила в светло-серый костюм с бабочкой. В этом году он отправился во второй класс. Иван пришел его проводить, но был апуган. Наталья взяла его на руки во время школьной линейки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды
«Проводили зайца в школу. Теперь второклассник. Все дети так выросли, повзрослели. Так трогательно обнимались и радовались друг другу и любимой учительнице. Всех причастных поздравляю с Днем знаний (думаю непричастных нет). Удачи всем, терпения и сил», – написала Подольская.
Поклонники отметили, что Артемий вырос и стал еще больше похож на папу. А вот Иван, по их мнению, весь в бабушку.
Артемий и Иван Пресняковы. Фото: соцсети звезды