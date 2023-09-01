Равшана Куркова подловила своего трехлетнего сына в кафе: кудрявый ангел разглядывает рыбок в аквариуме, даже рот открыл

Равшана Куркова играет в кино, а также в театре. Она многим полюбилась после выхода сериала «А у нас во дворе». Однако в ее копилке десятки разных ролей. Долгое время она скрывала личную жизнь. Однако теперь артистка хвастается тем, что у нее растут дети. Сыну Гаспару уже три года. Его папа бизнесмен Сергей Амарян. А в марте этого года звезда родила дочку. Пока ни имя девочки, ни кто ее папа неизвестно.
На этот раз Равшана решила посвятить 1 сентября своему старшему наследнику. Они сходили в кафе. Актриса подловила сына, который любовался рыбками в аквариуме. Кудрявый машин с интересом следил за подводными жителями. От удивления он даже открыл рот.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отмечают, что он очень похож на свою маму. «Какой классный», «Ой, эти кудри покоряют с первого взгляда», «Так быстро растет», «Глаза мамины», — стали писать в Сети.