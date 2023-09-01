Равшана Куркова подловила своего трехлетнего сына в кафе: кудрявый ангел разглядывает рыбок в аквариуме, даже рот открыл

На этот раз Равшана решила посвятить 1 сентября своему старшему наследнику. Они сходили в кафе. Актриса подловила сына, который любовался рыбками в аквариуме. Кудрявый машин с интересом следил за подводными жителями. От удивления он даже открыл рот.

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