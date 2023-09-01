«У меня с Пашей всегда весна»: Брутян показала, как лечит заболевшего Прилучного своими поцелуями — идеальная жена

Но оказалось, что Прилучный заболел. Он признался, что подхватил какой-то вирус. Артист запечатлелся дома под капельницей. Он выглядел опечаленным. Однако Брутян окутала его заботой и вниманием. Она зацеловала своего мужа. В итоге это облегчило страдания актера.

«Сбили температуру до 38 градусов. У нас с Пашей всегда весна», – заявила Зепюр.

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