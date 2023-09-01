«У меня с Пашей всегда весна»: Брутян показала, как лечит заболевшего Прилучного своими поцелуями — идеальная жена

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он многим полюбился за роль в сериале «Мажор». Примечательно, что в 2022 году актер женился во второй раз. Теперь Павел счастлив в браке с коллегой Зепюр Брутян. Он заверяет, что избранница делает его лучше. У пары растет сын Микаэль. А от первого брака у звезды есть сын Тимофей и дочка Мия, но 1 сентября он не появился на школьной линейке, чтобы их поддержать.
Но оказалось, что Прилучный заболел. Он признался, что подхватил какой-то вирус. Артист запечатлелся дома под капельницей. Он выглядел опечаленным. Однако Брутян окутала его заботой и вниманием. Она зацеловала своего мужа. В итоге это облегчило страдания актера.
«Сбили температуру до 38 градусов. У нас с Пашей всегда весна», – заявила Зепюр.
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Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, какая заботливая жена у звезды «Мажора». Напомним, что в этот день Агата Муцениеце сама отвела детей в школу. Ее сын пошел в четвертый класс, а дочка – во второй.