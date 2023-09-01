Асмус нарядила дочку в платье плиссе и лоферы Prada для школьной линейки: мама пришла, а Харламов не появился

Кристина Асмус больше 10 лет снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Интерны». Она долгое время была в браке с Гариком Харламовым. Однако супруги развелись. Сначала актриса жила с юмористом под одной крышей, но в 2022 году на этой почве разразился скандал. Теперь звезда живет отдельно с дочкой Анастасией. 1 сентября она отвела ее в школу.
Раньше Кристина встречалась с Гариком на школьной линейке. Она заверяла, что у них дружеские отношения. В этом году актриса позировала с наследницей без бывшего мужа. Она облачилась в костюм черного цвета с жакетом оверсайз и топиком. Лук дополни белые кроссовки. А ученица предстала в блузке, черном платье плиссе и галстуке-банте. Лук дополняли гольфы и лоферы Prada.
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Кристина Асмус с дочкой. Фото: соцсети звезды
«В этом году я собирала дочку в школу по видеосвязи. Мы с Настей месяц были не в Москве на моих съемках, и моя сестра приехала и забрала дочку на день раньше походить по магазинам. Между дублями я выбирала гольфы, пыталась по видео рассмотреть цвет рюкзака и найти те самые заколочки.
Сегодня ночью после смены приехала в Москву, на пару часов прилегла на диван, и началась первосентябрьская истерия — бигуди, отпаривания и поиск красивых букетов. Но мы все успели и даже приехали раньше, хвала помпезной школе за линейку в 11:00! Погода супер, мы супер, всех причастных с праздником!» — заявила Кристина.