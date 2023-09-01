Асмус нарядила дочку в платье плиссе и лоферы Prada для школьной линейки: мама пришла, а Харламов не появился

Раньше Кристина встречалась с Гариком на школьной линейке. Она заверяла, что у них дружеские отношения. В этом году актриса позировала с наследницей без бывшего мужа. Она облачилась в костюм черного цвета с жакетом оверсайз и топиком. Лук дополни белые кроссовки. А ученица предстала в блузке, черном платье плиссе и галстуке-банте. Лук дополняли гольфы и лоферы Prada.

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