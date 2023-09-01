Тася сломала руку накануне 1 сентября: Пелагея в элегантном платье цвета Барби появилась с дочкой-первоклашкой в школе

На этот раз Пелагея волновалась, так как впервые ей выпала такая роль. Она появилась на школьной линейке в платье с акцентом на талии в модном цвете Барби. А вот ее наследница была в кремовом платье и белом фартуке. Мама сделала ей два хвостика с пышными бантами. Даже то, что девочка накануне 1 сентября сломала руку, не омрачило праздник.

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