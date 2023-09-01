Тася сломала руку накануне 1 сентября: Пелагея в элегантном платье цвета Барби появилась с дочкой-первоклашкой в школе

Пелагея уже давно выступает на сцене. Она является одной из лучших исполнительниц романсов и русских народных песен. Артистка успевает выступать со своей группой и растить дочку Таисию,которую родила от хоккеиста Ивана Телегина. После развода она осталась в дружеских отношениях со спортсменом. В этом году звезда отвела наследницу в первый класс.
На этот раз Пелагея волновалась, так как впервые ей выпала такая роль. Она появилась на школьной линейке в платье с акцентом на талии в модном цвете Барби. А вот ее наследница была в кремовом платье и белом фартуке. Мама сделала ей два хвостика с пышными бантами. Даже то, что девочка накануне 1 сентября сломала руку, не омрачило праздник.
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Пелагея с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Ну что, с 1 сентября! Всех-всех, для кого закончилось беззаботное лето и началась интересная, богатая на впечатления осень! И наших девушек — Полю и Тасю — с этим важным днем, с которого начался новый период жизни Таси, да и мамы тоже.
Тасечка! Учись с удовольствием, хороших верных тебе школьных друзей, умных и добрых учителей-наставников, открывай мир знаний, и себя! (И бегай, пожалуйста, потише, как видишь, с гипсом не очень удобно, а ручка заживет, все будет хорошо!)» — гласит подпись к фото.
Таисия Телегина. Фото: соцсети звезды