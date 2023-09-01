Яблоко от яблони: Навка показала подросшую дочку Пескова в школьной форме и с портфелем первого сентября

Наследница Навки и Дмитрия Пескова учится в престижной московской школе вместе с детьми певицы Жасмин. На этот раз фигуристка засняла Надежду в автомобиле после школьной линейки. на была в форме с рубашкой, брюками и полосатым галстуком. С собой у девочки был портфель с мягкой игрушкой и бутылочкой для воды.

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