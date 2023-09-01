Яблоко от яблони: Навка показала подросшую дочку Пескова в школьной форме и с портфелем первого сентября

Татьяна Навка уже давно стала известной персоной. Она выдающаяся фигуристка и обладательница олимпийского золота. Уже давно спортсменка создает красочные ледовые шоу. На коньках катается и ее дочка Надежда, которой недавно исполнилось девять лет. Этим летом они успели отдохнуть на море, но вернулись в Москву к сентября.
Наследница Навки и Дмитрия Пескова учится в престижной московской школе вместе с детьми певицы Жасмин. На этот раз фигуристка засняла Надежду в автомобиле после школьной линейки. на была в форме с рубашкой, брюками и полосатым галстуком. С собой у девочки был портфель с мягкой игрушкой и бутылочкой для воды.
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Надежда Пескова. Фото: соцсети звезды
«Говорите похожи?» – написала Навка.
Поклонники восхитились кадром. Многие стали спорить, на кого из родителей больше похожа Надя. «Не то слово, ваша девочка!», «Вот удивительная генетика! Изначально было — ксерокопия папа! Сейчас так получилось — мама!», «Очень похожи... Не отвертитесь!», «Ну папа же», — стали писать подписчики.
Напомним, что у Навки есть также дочка Александра от первого брака. Она уже занимается своим бизнесом.