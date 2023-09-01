Вдова Юдашкина отвела младшего внука в первый класс, а старшего — в третий: дедушки Вали не хватает

В мае 2023 года умер Валентин Юдашкин. Это стало трагедией для семьи модельера и его миллионов поклонников. Примечательно, что теперь его жена Марина все чаще проводит время с внуками. Почти все лето она путешествовала с ними и дочкой Галиной по США. Лишь в августе они оказались в Москве, где светская львица кормила годовалую внучку Агату огурчиками с грядки.
Примечательно, что в этом году наследница кутюрье переехала жить в Дубай. По всей видимости, именно там пошли учится в престижную школу ее дети. 1 сентября Марина выложила фото, на которых запечатлены Аркадий и Анатолий. Они позировали с рюкзаками. Младший внук Юдашкина теперь первоклассник. Он впервые оказался за школьной партой.
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Анатолий и Аркадий Максаковы. Фото: соцсети
«Наши школьники! Анатолий – 3 класс, Аркадий в 1 класс», – поделилась Марина.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчики выросли за лето. Фанаты уверены, что в такой важный день им не хватало дедушки. «Самый красивый ученик», «Умненький первоклассник», «Как выросли», «Валентин точно был бы горд сегодня», — стали писать в Сети.
Аркадий Максаков. Фото: соцсети