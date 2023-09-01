Вдова Юдашкина отвела младшего внука в первый класс, а старшего — в третий: дедушки Вали не хватает

Примечательно, что в этом году наследница кутюрье переехала жить в Дубай. По всей видимости, именно там пошли учится в престижную школу ее дети. 1 сентября Марина выложила фото, на которых запечатлены Аркадий и Анатолий. Они позировали с рюкзаками. Младший внук Юдашкина теперь первоклассник. Он впервые оказался за школьной партой.

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