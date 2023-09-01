Решетова и Тимати воссоединились ради своего сына: рэпер отвел Ратмира в престижный садик вместе с экс-возлюбленной

На этот раз Решетова решила показать фото с наследником. Трехлетний мальчик отправился в престижный садик. Модель была облачена в черное мини-платье по фигуре и необычные мюли. Ратмир стоял рядом в кремовых брюках и жакете цвета шоколада. Он прильнул к своей маме. Примечательно, что пришел и Тимати. Он поддерживает дружеские отношения с экс-возлюбленной.

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