Решетова и Тимати воссоединились ради своего сына: рэпер отвел Ратмира в престижный садик вместе с экс-возлюбленной

Тимати уже много лет развивает свой бизнес. Певец недавно вслед за кофейней приобрел пиццерию. Он также много путешествует. А вот личную жизнь артист не спешит устраивает. Уже около 2 лет он встречается с молодой моделью Валей Ивановой. При этом у него есть дети от прошлых отношений. Холостяк растит дочку Алису от Алены Шишковой сына Ратмира от Анастасии Решетовой.
На этот раз Решетова решила показать фото с наследником. Трехлетний мальчик отправился в престижный садик. Модель была облачена в черное мини-платье по фигуре и необычные мюли. Ратмир стоял рядом в кремовых брюках и жакете цвета шоколада. Он прильнул к своей маме. Примечательно, что пришел и Тимати. Он поддерживает дружеские отношения с экс-возлюбленной.
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Анастасия Решетова и Тимати с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Решетова. Она не так давно похудела. Многие также поразились тому, как сын рэпера похож на своего отца. «Ну джентельмен», «Такой миленький», «Мамины ноги такие длинные», «Тимати попал в кадр», «Ого, увиделись. А Валя не ревнует?» — стали писать подписчики.