«Антон живет в Америке, Дэвид — в Москве»: Михаил Шуфутинский рассказал о своих детях и внуках в подкасте Валерия Сюткина

Михаил Шуфутинский. Фото: пресс-служба Первого канала

Певец стал гостем подкаста «Мелодии моей жизни» на Первом канале. Он раскрыл подробности из личной жизни.

Михаил Шуфутинский уже много лет выступает на сцене. Он является лауреатом премий «Шансон года». В этом году артист отметил свое 75-летие. Каждый год осень для него становится особенной, так как его хит «3 сентября» сразу возглавляет все чарты и звучит с утра до ночи. В честь этого события ведущий подкаста «Мелодии моей жизни» на Первом канале Валерий Сюткин пригласил шансонье к себе в студию.

Во время передачи Шуфутинский вспомнит про разные периоды жизни, свой бессмертный хит, а также полистает свой семейный альбом с фотографиями. С ведущим он поговорит о Москве 50-х и Нью-Йорке 80-х годов.

«Песне 29 лет, из которых ровно двадцать как исполняю ее из концерта в концерт. Она мне никогда не надоедает», – заверил певец. 

По его словам, музыку он полюбил еще в детстве. Он даже помнит, что папа принес домой аккордеон и играл на нем «Песню о 28 панфиловцах». 

Михаил Шуфутинский и Валерий Сюткин. Фото: пресс-служба Первого канала

Во время подкаста Михаил Захарович также заговорил о семье. 

«У меня два сына – старший Дэвид и младший Антон. Антон живет в Америке, Дэвид – в Москве. И семь внуков: у старшего – два мальчика и девочка, а у младшего – три мальчика и девочка», – похвастался он. 

В подкасте Михаил Шуфутинский вживую исполнит «Заходите к нам на огонек», «Черным по белому», «Дядя Паша» и, конечно, «Третье сентября».

Отметим, что эфир состоится 3 сентября в 00:25 на Первом канале и на сайте 1tv.ru. 

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