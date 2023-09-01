«Антон живет в Америке, Дэвид — в Москве»: Михаил Шуфутинский рассказал о своих детях и внуках в подкасте Валерия Сюткина

Михаил Шуфутинский уже много лет выступает на сцене. Он является лауреатом премий «Шансон года». В этом году артист отметил свое 75-летие. Каждый год осень для него становится особенной, так как его хит «3 сентября» сразу возглавляет все чарты и звучит с утра до ночи. В честь этого события ведущий подкаста «Мелодии моей жизни» на Первом канале Валерий Сюткин пригласил шансонье к себе в студию.
Во время передачи Шуфутинский вспомнит про разные периоды жизни, свой бессмертный хит, а также полистает свой семейный альбом с фотографиями. С ведущим он поговорит о Москве 50-х и Нью-Йорке 80-х годов.
«Песне 29 лет, из которых ровно двадцать как исполняю ее из концерта в концерт. Она мне никогда не надоедает», – заверил певец.
По его словам, музыку он полюбил еще в детстве. Он даже помнит, что папа принес домой аккордеон и играл на нем «Песню о 28 панфиловцах».
Михаил Шуфутинский и Валерий Сюткин. Фото: пресс-служба Первого канала
Во время подкаста Михаил Захарович также заговорил о семье.
«У меня два сына – старший Дэвид и младший Антон. Антон живет в Америке, Дэвид – в Москве. И семь внуков: у старшего – два мальчика и девочка, а у младшего – три мальчика и девочка», – похвастался он.
В подкасте Михаил Шуфутинский вживую исполнит «Заходите к нам на огонек», «Черным по белому», «Дядя Паша» и, конечно, «Третье сентября».
Отметим, что эфир состоится 3 сентября в 00:25 на Первом канале и на сайте 1tv.ru.