«Антон живет в Америке, Дэвид — в Москве»: Михаил Шуфутинский рассказал о своих детях и внуках в подкасте Валерия Сюткина

Во время передачи Шуфутинский вспомнит про разные периоды жизни, свой бессмертный хит, а также полистает свой семейный альбом с фотографиями. С ведущим он поговорит о Москве 50-х и Нью-Йорке 80-х годов.

«Песне 29 лет, из которых ровно двадцать как исполняю ее из концерта в концерт. Она мне никогда не надоедает», – заверил певец.

По его словам, музыку он полюбил еще в детстве. Он даже помнит, что папа принес домой аккордеон и играл на нем «Песню о 28 панфиловцах».