«Антон живет в Америке, Дэвид – в Москве»: Михаил Шуфутинкий рассказал о своих детях и внуках в подкасте Валерия Сюткина

Михаил Шуфутинский. Фото: пресс-служба Первого канала

Певец стал гостей в подкаста «Мелодии моей жизни» на Первом канале. Он раскрыл подробности из личной жизни.

Михаил Шуфутинский уже много лет выступает на сцене. Он является лауреатом премий «Шансон года». В этом году артист отметил свое 75-летие. Каждый год осень для него становится особенно, так как его хит «3 сентября» сразу возглавляет все чарты и звучит с утра до ночи. В честь этого события ведущий подкаста «Мелодии моей жизни» на Первом канале Валерий Сюткин пригласил шансонье к себе в студию.

Во время передачи Шуфутинский вспомнит про разные периоды жизни, свой бессмертный хит, а также полистает свой семейный альбом с фотографиями. С ведущим он поговорит о Москве 50-х и Нью-Йорке 80-х годов.

«Песне 29 лет, из которых ровно двадцать, как исполняю ее из концерта в концерт. Она мне никогда не надоедает», – заверил певец. 

По его словам, музыку он полюбил еще в детстве. Он даже помнит, что папа принес домой аккордеон и играл на нем «Песню о 28 панфиловцах». 

Михаил Шуфутинский и Валерий Сюткин. Фото: пресс-служба Первого канала

Во время подкаста Михаил Захарович также заговорил о семье. 

«У меня два сына – старший Дэвид и младший Антон. Антон живет в Америке, Дэвид – в Москве. И семь внуков: у старшего - два мальчика и девочка, а у младшего - три мальчика и девочка», – похвастался он. 

В подкасте Михаил Шуфутинский вживую исполнит «Заходите к нам на огонек», «Черным по белому», «Дядя Паша» и, конечно, «Третье сентября».

Отметим, что эфир состоится 3 сентября в 00:25 на Первом канале и на сайте 1tv.ru. 

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