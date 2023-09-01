Телеканал ТВ-3 сменил свой старый логотип на перевернутый треугольник: получилось стильно

Самый мистический телеканал России провел ребрендинг. Зрители ТВ-3 смогут увидеть новый дизайн в эфире уже 1 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Напомним, это 12-й по счету логотип компании. На этот раз вещатель выбрал в качестве главного символа перевернутый треугольник на фиолетовом фоне. По краям фигуры изображена подсветка, а в центре располагается цифра 3.

Треугольник можно увидеть не только на логотипе. Очертания геометрической фигуры будут буквально повсюду: от рекламных роликов до заставок передач.

Ранее логотипом канала был фиолетовый круг с полным названием вещателя. Поэтому не исключено, что в будущем мы сможем увидеть квадрат или даже ромб.