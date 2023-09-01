Регина Тодоренко объедет Россию вместе с Тимуром Родригезом в рамках нового сезона тревел-шоу «Руссо Экспрессо»

В новом сезоне они будут путешествовать по крупным городам России и пытаться выяснить, где жить круче — в самом центре или в пригородных районах.

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«Я всегда была открыта новому опыту и за 10 лет работы на «Пятнице!» столько раз выходила из зоны комфорта и делала такие вещи на съемках, которые никогда бы не смогла попробовать в обычной жизни! Путешествия — неотъемлемая часть моей жизни. Дома меня часто спрашивают: «Ну когда же ты уже наездишься?». А мне все мало, и я снова пакую чемоданы», – поделилась Регина.

Ведущие посетят 10 городов, среди которых: Сочи, Самара, Владивосток, Калининград, Казань, Тюмень, Екатеринбург и Астрахань. Отметим, что Тодоренко будет гулять и все узнавать в центре городов, а вот ее напарник прочешет пригороды.

Премьера состоится 2 сентября. Шоу «Руссо Экспрессо» будет выходить каждую субботу в 10:00 на «Пятнице».