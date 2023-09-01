Регина Тодоренко объедет Россию вместе с Тимуром Родригезом в рамках нового сезона тревел-шоу «Руссо Экспрессо»

Регина Тодоренко в свое время прославилась благодаря шоу «Орел и решка». Потом она также стала вести другие проекты, петь и сниматься в кино. И несмотря на то, что артистка уже стала мамой двоих сыновей, она не перестает работать. Теперь она стала новой ведущей тревел-шоу «Руссо Экспрессо» с Тимуром Родригезом.
В новом сезоне они будут путешествовать по крупным городам России и пытаться выяснить, где жить круче — в самом центре или в пригородных районах.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Я всегда была открыта новому опыту и за 10 лет работы на «Пятнице!» столько раз выходила из зоны комфорта и делала такие вещи на съемках, которые никогда бы не смогла попробовать в обычной жизни! Путешествия — неотъемлемая часть моей жизни. Дома меня часто спрашивают: «Ну когда же ты уже наездишься?». А мне все мало, и я снова пакую чемоданы», – поделилась Регина.
Ведущие посетят 10 городов, среди которых: Сочи, Самара, Владивосток, Калининград, Казань, Тюмень, Екатеринбург и Астрахань. Отметим, что Тодоренко будет гулять и все узнавать в центре городов, а вот ее напарник прочешет пригороды.
Премьера состоится 2 сентября. Шоу «Руссо Экспрессо» будет выходить каждую субботу в 10:00 на «Пятнице».
Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Фото: пресс-служба канала «Пятница»