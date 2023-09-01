Повзрослевшая дочь Юлии Началовой появилась на ТВ первого сентября: «Мама перед 1 классом успокаивала меня»

Перед тем, как посетить школьную линейку, Вера пришла в студию «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1». Она призналась, что пока еще не осознает, что это последний учебный год в стенах родного заведения. Дочка Началовой намерена усердно учиться. Она не скрывает, что школа для нее связана с мамой, так как Юлия до 6 класса всегда ее провожала на линейку.

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