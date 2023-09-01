Повзрослевшая дочь Юлии Началовой появилась на ТВ первого сентября: «Мама перед 1 классом успокаивала меня»

Юлия Началова была певицей. Она была популярной и даже участвовала в заграничных музыкальных конкурсах. В марте 2019 года артистка попала в больницу. Врачи не смогли спасти ей жизнь. У звезды осталась дочка Веры Алдонина. Ее теперь воспитывает папа Евгений Алдонин, который является футболистом, и его жена Ольга. 1 сентября наследница знаменитости пошла в 11-й класс.
Перед тем, как посетить школьную линейку, Вера пришла в студию «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1». Она призналась, что пока еще не осознает, что это последний учебный год в стенах родного заведения. Дочка Началовой намерена усердно учиться. Она не скрывает, что школа для нее связана с мамой, так как Юлия до 6 класса всегда ее провожала на линейку.
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«Мы всегда ходили вместе. До сих пор мои одноклассники вспоминают бантики, которые были больше моей головы. Перед 1 классом было тяжело, я не хотела идти учиться. Тогда мама успокаивала меня: «Не переживай, все будет хорошо, тебе там понравится». Она не ошиблась», – рассказала девушка.
Вера Алдонина. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
По словам Веры, она каждый день вспоминает свою маму. Наследница звезды воспринимала ее как человека, а не как певицу. Теперь ей не хватает ее поддержки и внимания.
«Хочу равняться на нее, она мой большой стимул. Маму каждый день вспоминаю, наверное, с теплой печалью. Хочу, чтобы мои воспоминания с ней не были трагичными, страшными, напоминающими о плохом. Храню в себе ее свет, тепло и много хорошего», – поделилась гостья шоу.
К слову, она унаследовала талант Началовой. Не раз Вера пела на сцене. Многие считают, что она должна развивать свой талант.
Публика считает, что Вере нужно пойти по стопам матери и всерьез заняться вокалом. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»