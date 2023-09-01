Кети Топурия засняла подросшую дочку от первого мужа-бизнесмена, которая пошла во второй класс: говорит точно как мама

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда стала частью группы «А’Студио». Певица славится своим чувством стиля и точеной фигурой. Примечательно, что ей удается совмещать карьеру и материнство. Она растит дочку Оливию, которую родила в первом браке от бизнесмена Льва Гейхмана. Также у звезды растет сын Адам от нынешнего мужа Льва Деньгова.
На этот раз Топурия вернулась в Москву после того, как провела несколько дней в Санкт-Петербурге с семьей. Она 1 сентября отвела дочку на школьную линейку. Оливия учится в престижной гимназии. Она отметилась в форме с мини-юбкой. У нее была причудливая прическа с хвостиками-пузырями. Девочка была рада увидеть подруг.
А вот дома Кети уже спросила наследницу, о чем она мечтает. Ответ Оливии ее удивил.
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«Ну что, тебе восемь лет, второй класс! Что ты хочешь себе сказать?» – спросила артистка.
«А не знаю. Я хочу выучить таблицу на оценку, на пятерку», – призналась малышка.
«Все? Пока что такие мечты?» – уточнила Кети.
«А так я хочу змейку и котика», – сказала Оливия.
Поклонники отметили, что девочка выросла и стала еще больше похожа на папу. Но некоторые фанаты посчитали, что у дочки Топурии голос прям как у мамы. Напомним, что сына певица показывает редко. Его лицо она пока предпочитает скрывать.