Кети Топурия засняла подросшую дочку от первого мужа-бизнесмена, которая пошла во второй класс: говорит точно как мама

На этот раз Топурия вернулась в Москву после того, как провела несколько дней в Санкт-Петербурге с семьей. Она 1 сентября отвела дочку на школьную линейку. Оливия учится в престижной гимназии. Она отметилась в форме с мини-юбкой. У нее была причудливая прическа с хвостиками-пузырями. Девочка была рада увидеть подруг.

А вот дома Кети уже спросила наследницу, о чем она мечтает. Ответ Оливии ее удивил.

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