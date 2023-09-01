Певица МакSим впервые появилась на публике после лечения в клинике: отметилась с красавицей-дочкой в школе

У артистки есть дочка Александра от первого брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Ей уже четырнадцать лет. А вторую дочку Машу она родила от бизнесмена Антона Петрова, с которым рассталась в 2015 году. В этом году девочка пошла во второй класс. Марина отвела ее на школьную линейку. Певица облачилась в белоснежные брюки и романтичную блузку с бантом.

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