Певица МакSим впервые появилась на публике после лечения в клинике: отметилась с красавицей-дочкой в школе

МакSим. Фото: соцсети звезды

Певица не стала пропускать школьную линейку. Звезда привела Машу, которая пошла во второй класс.

Марина Абросимова, которая более известна под псевдонимом МакSим, не раз оказывалась в скандальных ситуациях. В последние годы она часто попадала в больницу. В 2021 году певица тяжело переболела пневмонией, а в этом году она легла в клинику, признавшись в алкоголизме. Звезда отменила концерты и взяла паузу в творчестве. А 1 сентября она впервые после лечения вышла в свет. 

У артистки есть дочка Александра от первого брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Ей уже четырнадцать лет. А вторую дочку Машу она родила от  бизнесмена Антона Петрова, с которым рассталась в 2015 году. В  этом году девочка пошла во второй класс. Марина отвела ее на школьную линейку. Певица облачилась в белоснежные брюки и романтичную блузку с бантом. 

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МакSим с дочкой. Фото: соцсети звезды

«Наша семья поздравляет всех с новым учебным годом! Успехов, здоровья и терпения», — написала звезда. 

Поклонники отметили, что певица хорошо выглядит и даже похудела. Многие осыпали комплиментами ее наследницу. «Вот же она красивая и суперская, и доченька огонь», «Ничего красивее я в жизни не видел! Марина, ты лучшее, что создала природа за последние сто лет», «Максим, ты держись, ты хороший человек и отличная мама», «Как выросла Маша», — прокомментировали пост подписчики.

 

МакSим с дочкой. Фото: соцсети звезды

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