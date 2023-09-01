Певица МакSим впервые появилась на публике после лечения в клинике: отметилась с красавицей-дочкой в школе

Марина Абросимова, которая более известна под псевдонимом МакSим, не раз оказывалась в скандальных ситуациях. В последние годы она часто попадала в больницу. В 2021 году певица тяжело переболела пневмонией, а в этом году она легла в клинику, признавшись в алкоголизме. Звезда отменила концерты и взяла паузу в творчестве. А 1 сентября она впервые после лечения вышла в свет.
У артистки есть дочка Александра от первого брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Ей уже четырнадцать лет. А вторую дочку Машу она родила от бизнесмена Антона Петрова, с которым рассталась в 2015 году. В этом году девочка пошла во второй класс. Марина отвела ее на школьную линейку. Певица облачилась в белоснежные брюки и романтичную блузку с бантом.
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МакSим с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Наша семья поздравляет всех с новым учебным годом! Успехов, здоровья и терпения», — написала звезда.
Поклонники отметили, что певица хорошо выглядит и даже похудела. Многие осыпали комплиментами ее наследницу. «Вот же она красивая и суперская, и доченька огонь», «Ничего красивее я в жизни не видел! Марина, ты лучшее, что создала природа за последние сто лет», «Максим, ты держись, ты хороший человек и отличная мама», «Как выросла Маша», — прокомментировали пост подписчики.
МакSим с дочкой. Фото: соцсети звезды