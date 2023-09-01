«Это мама первоклашки? Какой срам!»: Самойлова щегольнула в брюках с трусами наружу на школьной линейке, ошарашив народ

Уже давно Джиган стал известным рэпером. Он много лет состоит в браке с Оксаной Самойловой. Дважды они находились на грани развода, но смогли сохранить отношения. У супругов растут четверо детей: Ариелла, Лея, Майя и Давид. Они регулярно путешествуют вместе с наследниками. Но 1 сентября артист вернулся в Москву и отвел старших наследников в школу.
На публике Джиган предстал в наряде темного цвета с футболкой и мягким пиджаком. А вот Самойлова забрала все внимание народа на себя. Она привела дочек на школьную линейку, надев костюм кремового цвета с топиком. Наряд с укороченным жакетом позволил ей оголить живот. Более того, многодетная мама выбрала брюки с трусами наружу, на которых было вышито выражение с нецензурным словом.
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Оксана Самойлова и Джиган с детьми. Фото: соцсети звезды
«Сегодня у нас особенное 1 сентября! У нас уже 3 школьницы! Майюшка наша младшенькая сегодня тоже пошла в школу! Это мой страшный сон! 3 ребенка в школе: все родительско-преподавательские чаты умножаются на 3, все утренники и выступления умножаются на 3, все школьные собрания умножаются на 3, все домашки умножаются на 3, подготовка ко всем школьным праздникам умножается на 3, все мои нервные клетки делятся на 3.
Как вы думайте, я выживу? Я еще никогда так сильно не боялась начала учебного года! У нас 6-й класс Ари, 3-й класс Лея и 1-й класс Майя. Так что, конечно, поздравляю всех с 1 сентября», – написала Оксана.
Оксана Самойлова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Публика была ошарашена увиденным. Многодетную маму подвергли критике за слишком вульгарный образ. «Оксан, а что не в купальнике?», «Ари выглядит старше вас, переборщили с фотошопом», «Я бы со стыда сгорела, если бы моя мама на линейку пришла в штанах с эффектом вылезших трусов», «Мама в школу к детям в трусах наружу пришла. О вкусах, конечно, не спорят, но это прям совсем неуместно», «Это мама первоклашки? Какой срам!» — стали писать подписчики.
Джиган и Оксана Самойлова с дочкой. Фото: соцсети звезды