«Это мама первоклашки? Какой срам!»: Самойлова щегольнула в брюках с трусами наружу на школьной линейке, ошарашив народ

На публике Джиган предстал в наряде темного цвета с футболкой и мягким пиджаком. А вот Самойлова забрала все внимание народа на себя. Она привела дочек на школьную линейку, надев костюм кремового цвета с топиком. Наряд с укороченным жакетом позволил ей оголить живот. Более того, многодетная мама выбрала брюки с трусами наружу, на которых было вышито выражение с нецензурным словом.

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