А как же школа? Галкин* заснял, как сын Гарри собирает первый урожай винограда в саду Пугачевой в Израиле

Алла Пугачева уже почти год живет в Израиле. Она переехала туда с мужем Максимом Галкиным* и детьми. Двойняшки Лиза и Гарри еще год назад, 1 сентября, отправились в школу неподалеку от деревни Грязь, где находится замок Примадонны. Но потом супруги их перевезли в Тель-Авив. Теперь они изучают иврит. Летом пара отдыхала в Юрмале вместе с наследниками, но теперь они вернулись на побережье Средиземного моря.
Примечательно, что на этот раз Алла Борисовна не стала делиться кадрами со школьной линейки. Многие решили, что 1 сентября двойняшки так и не отправились на встречу с учителями. Галкин* выложил кадры, на которых девятилетний Гарри в футболке и шортах собирает виноград в саду, который как раз поспел к их возращению в Израиль.
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«У нас созрел виноград! Гарри занимается сбором! Мы уже вернулись домой и собираем... Ой, Гарри, ты тут его рассыпал! А я наступил! Ну посмотрите на эту красоту! А вкусный какой, мм!» — заявил артист.
Вскоре он уже был в саду с миской и наслаждался сладкими виноградинками.
Поклонники отметили, что сын Примадонны подрос. Другие восхитились урожаем. В Москве пара также имела свой сад и каждое лето занималась огородом.
«Какой классный», «А почему не в школе?», «Уроков не было?», «В Израиле еще не начали учится?», «Какой счастливый! Урожай сам собирает», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.