А как же школа? Галкин* заснял, как сын Гарри собирает первый урожай винограда в саду Пугачевой в Израиле

Примечательно, что на этот раз Алла Борисовна не стала делиться кадрами со школьной линейки. Многие решили, что 1 сентября двойняшки так и не отправились на встречу с учителями. Галкин* выложил кадры, на которых девятилетний Гарри в футболке и шортах собирает виноград в саду, который как раз поспел к их возращению в Израиль.

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«У нас созрел виноград! Гарри занимается сбором! Мы уже вернулись домой и собираем... Ой, Гарри, ты тут его рассыпал! А я наступил! Ну посмотрите на эту красоту! А вкусный какой, мм!» — заявил артист.

Вскоре он уже был в саду с миской и наслаждался сладкими виноградинками.