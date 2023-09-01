Постройневшая Ирина Пегова в мини-платье проводила повзрослевшую дочку в 11-й класс: словно две подружки

Ирина Пегова уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется в новых фильмах и сериалах. Многие зрители любят ее за роль в картине «Акушерка». Обычно актриса много путешествует. Это лето не стало исключением. Более того, она постройнела за последние два года и теперь носит более смелые наряды. Накануне звезда пошопилась с дочкой Татьяной.
А в первый день осени Пегова проводила свою наследницу на учебу. Она предстала на публике в мини-платье сиреневого цвета. Актриса подчеркнула свои стройные ноги и другие достоинства фигуры. Она также надела кроссовки. Блондинка позировала на школьной линейке с дочкой, которая была в жакете и мини-юбке. Татьяна стала выше мамы.
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Ирина Пегова с дочкой. Фото: соцсети звезды
«11-й класс! В последний раз школьное 1 сентября! Удачи!» — написала звезда.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие поразились тому, как выглядит Пегова. «Классные! И мама и дочка», «Желаю успехов в учебном процессе, хороших результатов по ЕГЭ!», «Какая Ирина стройная», «Словно подружки», — стали писать в Сети.