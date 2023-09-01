Постройневшая Ирина Пегова в мини-платье проводила повзрослевшую дочку в 11-й класс: словно две подружки

А в первый день осени Пегова проводила свою наследницу на учебу. Она предстала на публике в мини-платье сиреневого цвета. Актриса подчеркнула свои стройные ноги и другие достоинства фигуры. Она также надела кроссовки. Блондинка позировала на школьной линейке с дочкой, которая была в жакете и мини-юбке. Татьяна стала выше мамы.

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