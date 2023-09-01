А Прилучный не пришел: Муцениеце в комбинезоне с принтом «мильфлер» отметилась с дочкой и сыном на школьной линейке

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимает в кино и играет в театре. Три года назад актриса пережила развод с Павлом Прилучным. После этого она не только стала получать новые роли, похудела, но и сама заработала на большой загородный дом. При этом артистка растит 10-летнего сына Тимофея и семилетнюю дочку Мию.
В прошлом году дети Агаты пропустили 1 сентября, так как она возила их в деревню к бабушке в Латвию. Но в этом году она привела их на школьную линейку. На этот раз актриса облачилась в темно-синий комбинезон с принтом «мильфлер» и струящимися брюками. Она подчеркнула стройную фигуру. Ее старший наследник был в костюме, а вот дочка облачилась в белую рубашку и необычную юбку в клетку. Мия призналась, что каникулы оказались очень короткими.
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Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды
Потом Агата проводила детей на уроки, а сама отправилась на съемки. Она была рада, что успела побывать на школьной линейке. А вот Прилучный так и не пришел. Он предпочел пропустить важное событие и остаться дома с новой женой Зепюр Брутян и четырехмесячным сыном Микаэлем. Однако общение с детьми от первого брака он поддерживает.