А Прилучный не пришел: Муцениеце в комбинезоне с принтом «мильфлер» отметилась с дочкой и сыном на школьной линейке

В прошлом году дети Агаты пропустили 1 сентября, так как она возила их в деревню к бабушке в Латвию. Но в этом году она привела их на школьную линейку. На этот раз актриса облачилась в темно-синий комбинезон с принтом «мильфлер» и струящимися брюками. Она подчеркнула стройную фигуру. Ее старший наследник был в костюме, а вот дочка облачилась в белую рубашку и необычную юбку в клетку. Мия призналась, что каникулы оказались очень короткими.

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