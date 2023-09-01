Самая элегантная мама: Бородина в остромодном жакете и белых брюках отвела младшую дочку в первый класс

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Также Ксения не скрывает, что хорошо зарабатывает на рекламе. Она после развода с Курбаном Омаровым телеведущая еще больше путешествует. Этим летом только в Турцию она дважды возила дочерей Марусю и Теону. А вот 1 сентября звезда отвела их в школу.
Ранее Ксению критиковали, когда она появлялась на школьной линейке в шортах или мини-юбке. В этом году телеведущая решила не злить хейтеров. Она предстала в белоснежных брюках клеш и остромодном укороченном жакете в тонкую полоску. Наряд визуально стройнил, делал акцент на талии и удлинял ноги. Бородина сделала пучок и макияж с алой помадой.
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Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
Также поддержала внучек в День знаний их бабушка. А вот Курбан Омаров не пришел на мероприятие даже ради дочки. Теона не показала грусти. Она вместе с сестрой вручила букеты учителям. Дочки звезды были в школьной форме, за которую Ксения заплатила 120 тысяч рублей. Более того, она даже позволяет наследница делать маникюр с гель-лаком.
Ксения Бородина с мамой и дочками. Фото: соцсети звезды
«Сегодня очень важный день для всех родителей нашей страны, но отдельно хочу сказать, что для меня этот день особенный, потому вот моя младшая доченька, моя любовь пошла в 1-й класс.
Пусть школа станет для тебя местом, где ты сможешь не только узнать много нового, но и найти подруг, которые будут с тобой всю жизнь. Удачи тебе, легкости и достижений! Мару, я всегда тобой горжусь. Хороших тебе оценок, добрых учителей, успехов в школе и внеклассной деятельности! Всех вас любим и обнимаем», — заявила Бородина.
Ксения Бородина с Теоной. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от наряда телеведущей. «Ксения, выглядите великолепно! Безупречный вкус и чувство стиля! Действительно, образ королевы!», «Наверно, Ксения единственная, которая реально поразила своим внешним видом!», «Сейчас начнутся сравнения с другой известной семьей. Спасибо что прилично одели себя и своих детей на 1 Сентября», «Ксения, невероятный нежный элегантный образ. Красотка.... Кто-то кусал там локти, глядя на вас», — прокомментировали пост подписчики.
Ксения Бородина и Михаил Галустян. Фото: соцсети звезды