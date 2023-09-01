Самая элегантная мама: Бородина в остромодном жакете и белых брюках отвела младшую дочку в первый класс

Ранее Ксению критиковали, когда она появлялась на школьной линейке в шортах или мини-юбке. В этом году телеведущая решила не злить хейтеров. Она предстала в белоснежных брюках клеш и остромодном укороченном жакете в тонкую полоску. Наряд визуально стройнил, делал акцент на талии и удлинял ноги. Бородина сделала пучок и макияж с алой помадой.

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