«Идет сумасшедший набор веса»: беременная Мария Кожевникова боится снова весить сто килограммов

Пока даже после корректировки питания Мария набирает килограммы. Она намерена приложить усилия после родов, чтобы снова быть стройной. Актриса не раз говорила, что не любит спортивные упражнения. Но она уверена, что справится, так как три раза сбрасывала со ста килограммов примерно половину. Кожевникова научилась без насилия над своим организмом, естественно, с поддержкой специалистов работать над своим летом.

Также она не скрывает, что ей в воспитании детей помогает мама, а также няня. При этом артистка сама много времени посвящает сыновьям, так как считает, что роль мамы должна быть на первом месте, пишет aif.ru.

Напомним, что Мария счастлива в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым. Они обвенчались 10 лет назад в Ницце, а вот расписываться в ЗАГСе не стали.