«Идет сумасшедший набор веса»: беременная Мария Кожевникова боится снова весить сто килограммов

Мария Кожевникова уже давно стала знаменитой. Она снималась в сериале «Универ», а также является общественным и политическим деятелем. При этом артистка успела стать мамой троих детей. Она растит девятилетнего Ивана, восьмилетнего Максима, шестилетнего Василия. А на днях звезда объявила о четвертой беременности.
На этот раз Мария переживает. Она призналась, что каждая беременность у нее заканчивалась сильным набором веса. Актриса потом долго возвращалась в форму.
«Со вторым ребенком я превысила 100 кг. Мне даже ставили диагноз: сахарный диабет — результаты анализов показывали пограничную цифру. Поэтому каждую беременность я сильно поправляюсь, причем очень странно.
До шестого месяца ни одного грамма не прибавляется, а после идет сумасшедший набор веса. В четвертую беременность я исключила все, что связано с повышенным индексом инсулина, сахара», — призналась 38-летняя актриса.
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Мария Кожевникова с детьми. Фото: соцсети звезды
Пока даже после корректировки питания Мария набирает килограммы. Она намерена приложить усилия после родов, чтобы снова быть стройной. Актриса не раз говорила, что не любит спортивные упражнения. Но она уверена, что справится, так как три раза сбрасывала со ста килограммов примерно половину. Кожевникова научилась без насилия над своим организмом, естественно, с поддержкой специалистов работать над своим летом.
Также она не скрывает, что ей в воспитании детей помогает мама, а также няня. При этом артистка сама много времени посвящает сыновьям, так как считает, что роль мамы должна быть на первом месте, пишет aif.ru.
Напомним, что Мария счастлива в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым. Они обвенчались 10 лет назад в Ницце, а вот расписываться в ЗАГСе не стали.