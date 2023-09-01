Зачем Меган Маркл «испортила» свое свадебное платье заплаткой в клетку: уступила королевским традициям

Дизайнер герцогини Сассекской Клэр Уэйт Келлер раскрыла новые неожиданные факты о свадебном платье Меган Маркл.

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Как написало издание Jast Jared, согласно королевским традициям Британии в день свадьбы на невесте должно быть «что-то старое, что-то новое, что-то позаимствованное и что-то синее». И все это одновременно!

Трудно представить, что из всего этого могло получиться, но Меган Маркл смогла выполнить эти требования ради бракосочетания с принцем Гарри.

«Синим» послужила часть платья в клетку, которое Меган надевала на их первое свидание с Гарри. Дизайнер свадебного наряда герцогини Сассекской вшила кусочек ткани в подол ее свадебного платья.

Сделала дизайнер это незаметно, чтобы заплатку никто не видел. Однако Меган Маркл знала, что это непростое требование королевской семьи она выполнила беспрекословно, пусть и с некоторой долей хитрости.

«Идеальная памятная вещь, тайно спрятанная внутри», — прокомментировала дизайнер Клэр Уэйт Келлер.

Напомним, подвенечный наряд герцогини Сассекской обошелся ей примерно в 16,5 млн рублей в пересчете на российские деньги.

Свадьба герцогов состоялась в 2018 году, спустя год у супругов родился сын, которого они назвали Арчи. А в 2021 году у влюбленных появилась на свет малышка Лилибет.

В настоящий момент пара переехала в Америку и не хочет иметь дело с королевской семьей.