«В школу или детский сад?»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов предстал с женой и подросшим сыном

Бывший участник, а ныне ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина по-своему отметили День знаний.

Пара вместе с сыном Святославом записала домашнее видео. Вначале в кадре все трое позировали в домашней одежде, а затем через секунду предстали в черно-белых нарядах в стиле фэмили лук.