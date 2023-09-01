«В школу или детский сад?»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов предстал с женой и подросшим сыном

Бывший участник, а ныне ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина по-своему отметили День знаний.
Пара вместе с сыном Святославом записала домашнее видео. Вначале в кадре все трое позировали в домашней одежде, а затем через секунду предстали в черно-белых нарядах в стиле фэмили лук.
«С праздником! А вы сегодня в школу или детский сад?» - подписали кадры Андрей и Кристина Черкасовы.
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Напомним, сыну Андрея и Кристины Черкасовых Святославу в апреле исполнилось три года. Не так давно мальчик начал ходить в детский сад.