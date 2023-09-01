Гарри с бабочкой, Лиза с огромными белыми бантами: Пугачева и Галкин* отметились с детьми на школьной линейке первого сентября

Поклонники звездного семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина* с самого утра первого сентября обсуждают снимок, который появился в фанатском аккаунте знаменитой пары. В кадре счастливые и улыбающиеся во все 32 зуба Галкин* и Пугачева предстали на школьной линейке первого сентября с нарядными, но грустными Гарри и Лизой.

Двойняшки наряжены в школьные костюмчики, у Гарри на шее красуется галстук в виде бабочки, а Лиза с двумя косичками, в которые вплетены белые банты.

Скорее всего, снимок был сделан в прошлом или даже позапрошлом году.

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