Высокий блондин в модном костюме с букетом сине-голубых хризантем: Феофилактова показала сына от Гусева — пошел в 4 класс

Первого сентября, в День знаний, микроблоги звезд наполняются кадрами с участием их детей-школьников.

Одной из первых своим подросшим наследником похвасталась экс-участница «Дома-2» Женя Феофилактова. Она разместила снимок повзрослевшего сына от брака с Антоном Гусевым — Даниэля.

В кадре предстал рослый красавец-блондин в модном сером костюме, белых кроссовках и с букетом сине-голубых хризантем в руках. А ведь Даниэль пошел только в четвертый класс! В декабре сыну Феофилактовой и Гусева исполнится 11 лет. Мальчик крупнее и выше своих сверстников, к тому же вытянулся за лето. Это отметили подписчики Жени Феофилактовой.

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