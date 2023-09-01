«Я совершил ошибку»: Баста рассказал, какую боль нанес Децлу

В 2016 году Баста и Децл поругались в пух и прах. Ныне покойный рэпер тогда не вынес слишком громких звуков из клуба «Газгольдер», который принадлежит коллеге.

Словесная перепалка вскоре переросла в ссору в социальных сетях на публике. Музыканты осыпали друг друга оскорблениями, особо не подбирая слов.

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Баста обзывал Децла «гермафродитом» и «лохматым чмом», а тот находил, что сказать о его творчестве. В итоге Баста выплатил в суде оппоненту 350 тысяч рублей за оскорбление звезды.

Теперь он сильно сожалеет о произошедших событиях.