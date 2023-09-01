«Я совершил ошибку»: Баста рассказал, какую боль нанес Децлу

В 2016 году Баста и Децл поругались в пух и прах. Ныне покойный рэпер тогда не вынес слишком громких звуков из клуба «Газгольдер», который принадлежит коллеге.
Словесная перепалка вскоре переросла в ссору в социальных сетях на публике. Музыканты осыпали друг друга оскорблениями, особо не подбирая слов.
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Баста обзывал Децла «гермафродитом» и «лохматым чмом», а тот находил, что сказать о его творчестве. В итоге Баста выплатил в суде оппоненту 350 тысяч рублей за оскорбление звезды.
Теперь он сильно сожалеет о произошедших событиях.
«Я совершил ошибку в том, что мне надо было с ним просто поговорить. Сказать: „Кирюх, зря это все делается. Ты переходишь грань“. Закрутилось, как закрутилось», — рассказал рэпер в YouTube-шоу «Вписка».