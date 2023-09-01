Беременная Кожевникова обеспокоилась здоровьем будущего малыша: «Я молюсь»

Через два месяца Мария Кожевникова подарит мужу Евгению Васильеву четвертого ребенка.

Артистка утверждает, что не собирается греть голову над полом и именем наследника. Дескать, кто родится, тому они и будут рады.

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Единственный момент, который ее по-настоящему беспокоит, — это здоровье будущего малыша.

«Я всегда молюсь только о здоровье ребенка. Главное, чтобы все было хорошо. А когда родится, тогда и придумаем имя — заранее тоже не выбираем. Имя будет зависеть от дня, когда родится малыш», — сказала Мария Кожевникова.

Напомним, у Марии трое сыновей — Иван, Максим, Василий. Со своим мужем Евгением актриса так и не расписалась официально, у них гражданский брак.

Источник: woman.ru