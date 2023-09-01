«Наши отношения не безоблачные»: Высоцкая честно рассказала о жизни с Кончаловским

Юлия Высоцкая уже 27 лет трепетно хранит брак с Андреем Кончаловским. Артистка говорит, что мудрости ее научил именно он.

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Раньше у нее была привычка физически бежать от проблем, однако режиссер объяснил ей, что переживать неприятности нужно вместе, ведь именно так рождается взаимопонимание.

Звезда приняла этот принцип и поняла, потому они и живут вместе до сих пор.

«Наши отношения не безоблачные, но крепкие, продолжаются уже 27 лет. Потому что он нашел во мне то, что видел хорошего в своей матери», — призналась актриса.

Источник: Psychologies.