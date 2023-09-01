Проводила лето: Ольга Бузова задрала юбку, сверкнув своими аппетитными прелестями в танце на глазах Басты

31 августа Ольга выступила в Кремле на концерте ко Дню знаний. А потом она поехала в ресторан, который принадлежит Эмину Агаларову. Там закрывалась летняя веранда, поэтому приехал и выступил Баста. А Бузова в топике и черной юбке с разрезом веселилась с подругами. Она устроила жаркие танцы, когда рэпер пел на сцене. Телеведущая так задрала подол, что блеснула своими формами.

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