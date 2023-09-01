Проводила лето: Ольга Бузова задрала юбку, сверкнув своими аппетитными прелестями в танце на глазах Басты

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она также смогла стать популярной певицей, несмотря на критику злопыхателей. Бывшая ведущая «Дома-2» большую часть лета провела на съемках. Она снова ездила в Африку на целый месяц. Но в августе артистка устроила себе мини-отпуск в Турции, где красовалась в бикини. К концу лет звезда вернулась в Москву.
31 августа Ольга выступила в Кремле на концерте ко Дню знаний. А потом она поехала в ресторан, который принадлежит Эмину Агаларову. Там закрывалась летняя веранда, поэтому приехал и выступил Баста. А Бузова в топике и черной юбке с разрезом веселилась с подругами. Она устроила жаркие танцы, когда рэпер пел на сцене. Телеведущая так задрала подол, что блеснула своими формами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ольга. Многие поразились также тому, сколько у нее сил. артистку осыпали комплиментами. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Такая крупная стала», «Ого, какие танцы», «Баста там рот открыл», «Юбку бы придержала», «Оля опять тусуется», «Вот это вечер четверга», — стали писать в Сети.