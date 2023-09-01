Этим летом Наталья успела отдохнуть в Турции. Она нежилась под солнцем, сняв виллу с бассейном. 31 августа актриса выложила пикантный кадр. Она показала, как загорала в алом мини-бикини. Блондинка в лифчике блеснула округлыми формами. Рудова схватилась за стринги и оттянула их, едва прикрыв сокровенное. Она показала свои упругие выпуклости фигуры.

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