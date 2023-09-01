Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она успела поработать с Дмитрием Нагиевым, Павлом Прилучным и другими именитыми персонами. В свои 40 лет она может похвастаться моделью внешностью. Блондинка регулярно занимается спортом. Она любит носить смелые наряды, чем дразнит своих подписчиков. При этом замуж звезда не торопится.
Этим летом Наталья успела отдохнуть в Турции. Она нежилась под солнцем, сняв виллу с бассейном. 31 августа актриса выложила пикантный кадр. Она показала, как загорала в алом мини-бикини. Блондинка в лифчике блеснула округлыми формами. Рудова схватилась за стринги и оттянула их, едва прикрыв сокровенное. Она показала свои упругие выпуклости фигуры.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Лето не закончится через 50 минут», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Рудова. Ее осыпали ее комплиментами. «Ну до чего же ты хороша», «Какая красотка», «О каком конце лета может идти речь, если глядя на вас, я чуть не обжегся», «Какая горячая девушка», «Вот это формы», — стали писать подписчики.