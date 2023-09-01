Собчак показала, как провела лето с Богомоловым, сыном и падчерицей: полные любви кадры из путешествия

А 31 августа Собчак выложила трогательное видео. Она собрала самые яркие моменты с отдыха. На них отметился шестилетний Платон. Сын телеведущей от первого брака скоро пойдет в школе. Он в отпуске радовался игрушкам, бегал с мамой по пляжу и катался на игрушечной машине со своим отчимом. также была с ними дочка Богомолова от первого брака Анна, которой скоро будет 13 лет. Ксения ела устрицы, меняла наряды и много гуляла.

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