Собчак показала, как провела лето с Богомоловым, сыном и падчерицей: полные любви кадры из путешествия

Ксения Собчак уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру телеведущей. Также блондинка снимает свои проекты. Однако она всегда находит время для вечеринок и светских раутов. А этим летом ей удалось устроить длительный отпуск с Константином Богомоловым. Они около месяца провели в Европе.
А 31 августа Собчак выложила трогательное видео. Она собрала самые яркие моменты с отдыха. На них отметился шестилетний Платон. Сын телеведущей от первого брака скоро пойдет в школе. Он в отпуске радовался игрушкам, бегал с мамой по пляжу и катался на игрушечной машине со своим отчимом. также была с ними дочка Богомолова от первого брака Анна, которой скоро будет 13 лет. Ксения ела устрицы, меняла наряды и много гуляла.
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«Сделала видео о лете и офигела от количества всего что было. Кап-Феррат, Прованс, Монако, путешествие на лодке, Марбелья, Кадиз, Форте, Флоренция, Париж. Лучшее и самое насыщенное лето за много лет. Было здорово - пора и поработать», – заявила звезда.
Поклонники отметили, что тур получился большой. Многие восхитились кадрами. «Счастливые и влюблённые! Приятно смотреть!», «Как быстро детки растут», «Анна так похожа на папу», — стали писать подписчики.