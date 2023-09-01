Пока Прилучный с Брутян нежится в бане: Муцениеце устроила жаркие танцы, привлекая молодых парней

Теперь у Павла бурные отношения с Зепюр Брутян. Он заверяет, что актриса с армянскими корнями делает его лучше. На днях пара провела вечер в бане. Они вместе нежились в теплой воде прямо в бочке, а потом лежали на сеновале. Дома их ждал сын Микаэль, которому четыре месяца.

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