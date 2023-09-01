Пока Прилучный с Брутян нежится в бане: Муцениеце устроила жаркие танцы, привлекая молодых парней

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она стала популярной персоной в молодом возрасте, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Многие следили за тем, как развивались ее отношения с Павлом Прилучным, но супруги развелись в 2020 году. Актриса ушла из дома с двумя детьми. Теперь ее карьера устремилась вверх. А вот ее экс-муж снова женился.
Теперь у Павла бурные отношения с Зепюр Брутян. Он заверяет, что актриса с армянскими корнями делает его лучше. На днях пара провела вечер в бане. Они вместе нежились в теплой воде прямо в бочке, а потом лежали на сеновале. Дома их ждал сын Микаэль, которому четыре месяца.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
А вот Агата заверяет, что ей не нужен мужчина, чтобы быть счастливой. Но на этот раз она облачилась в черное платье в горох с декольте-капелькой. Она устроила жаркие танцы перед камерой, вертя своими изящными бедрами. Артистка трясла грудью и виляла округлостями фигуры, чтобы привлечь внимание парней.
«Когда понравился парень помладше и ты пытаешься привлечь его внимание», – написала Муцениеце.
Поклонники были впечатлены тем, как двигается актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Горох вам идет, Агаточка! Жемчуг тоже. Перламутр, серебро. Белое на темном», «Искрометная девушка с искрометным юмором, я все жду, когда ты снимаешься в крутой комедии», «Агата, сама ого-го, какая зажигательная и молоденькая красотуля», — стали писать в Сети.