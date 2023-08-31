Неузнаваемая Люся Чеботина в одной футболке и на шпильках предстала в Кремле: бедра стали пышные, животик торчит

Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Певица впервые после летнего отпуска появилась на публике. Звезда спровоцировала слухи о беременности.

Люся Чеботина прославилась благодаря своему хиту «Солнце Монако». Она завоевала любовь миллионов фанатов. Артистка все чаще появляется на съемках телевизионных шоу. Однако в начале лета она разругалась с Идой Галич, а потом некоторое время блондинка не появлялась на публике. А вот 31 августа звезда приехала в Кремль, где состоялся концерт ко Дню знаний. 

Перед публикой Люся предстала в футболке оверсайз и без юбки. Наряд позволил ей оголить ноги. Аутфит дополнили кепка и босоножки на шпильке. Примечательно, что многие даже не узнали певицу. Присутствующие заметили, что она поправилась. Чеботина блеснула мощными бедрами и не скрыла выпирающий животик. За кулисами сразу стали шептаться, что возможно она беременна. 

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Люся Чеботина. Фото:  Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Сама певица не стала реагировать на сплетни. Возможно, что она просто поправилась за это лето, как Ольга Бузова и Анна Хилькевич. 

Люся похвасталась, что приехала с конкурса «Ты супер!», где была в составе жюри. Также артистка призналась, что во время учебы в школе была прилежной ученицей, ходила на разные кружки.

Напомним, что еще в 2022 году звезда перестала скрывать роман с сыном миллиардера и певцом ЮрКиссом. Он даже защищал ее от нападок со стороны Иды Галич. Однако потом появились слухи, что влюбленные расстались. Сама Чеботина пока не прояснила ситуацию со своей личной жизнью.

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