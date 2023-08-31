Неузнаваемая Люся Чеботина в одной футболке и на шпильках предстала в Кремле: бедра стали пышные, животик торчит

Сама певица не стала реагировать на сплетни. Возможно, что она просто поправилась за это лето, как Ольга Бузова и Анна Хилькевич.

Люся похвасталась, что приехала с конкурса «Ты супер!», где была в составе жюри. Также артистка призналась, что во время учебы в школе была прилежной ученицей, ходила на разные кружки.

Напомним, что еще в 2022 году звезда перестала скрывать роман с сыном миллиардера и певцом ЮрКиссом. Он даже защищал ее от нападок со стороны Иды Галич. Однако потом появились слухи, что влюбленные расстались. Сама Чеботина пока не прояснила ситуацию со своей личной жизнью.