Пегова в модных шортах-бермудах щегольнула с дочкой от Орлова на шопинге: Таня уже выше мамы

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она давно завоевала любовь публики. Актриса в свои 45 лет не перестает строить карьеру. А за последние два года она похудела. Этим летом артистка не раз представала на отдыхе в смелых нарядах. Она теперь подчеркивает достоинства фигуры. А 31 августа звезда отправилась на шопинг с дочкой Таней, рожденной от Дмитрия Орлова.
На этот раз Ирина облачилась в летний лук в стиле кэжуал. Она была в футболке с принтом и белых шортах-бермудах. Актриса сделала акцент на своих загорелых и стройных ногах. Она также собрала волосы в хвост, открыв длинную шею. 17-летняя Татьяна оделась в мини-юбке цвета Барби и кеды. Она уже переросла свою маму.
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Ирина Пегова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие решили, что она помолодела. Другие отметили, что ее дочка уже совсем взрослая. «Красивые, девочки», «Ох, как вымахала! Невеста», «Ой, я вас не узнала», «Просто бесподобная», «Ирина, вам тут словно лет 25», — стали писать в Сети.