Пегова в модных шортах-бермудах щегольнула с дочкой от Орлова на шопинге: Таня уже выше мамы

На этот раз Ирина облачилась в летний лук в стиле кэжуал. Она была в футболке с принтом и белых шортах-бермудах. Актриса сделала акцент на своих загорелых и стройных ногах. Она также собрала волосы в хвост, открыв длинную шею. 17-летняя Татьяна оделась в мини-юбке цвета Барби и кеды. Она уже переросла свою маму.

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