Ирина Шейк в прозрачном платье блеснула своими прелестями: все разглядели трусики и упругие округлости фигуры

И теперь Ирина выложила личные фото с отдыха. Она предстала в прозрачном платье на прогулке. Российская красавица засветила свои формы во всей красе и позволила разглядеть нижнее белье. Высокие сапоги и макияж в винном цвете дополняли лук.

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