Ирина Шейк в прозрачном платье блеснула своими прелестями: все разглядели трусики и упругие округлости фигуры

Ирина Шейк уже много лет блистает на модных подиумах. Она стала популярной персоной еще в юном возрасте, а теперь дружит со многими именитыми персонами. Примечательно, что в свои 37 лет она регулярно оказывается в центре мужского внимания. Однако недавно в Италии модель устроила романтическую фотосессию с Брэдли Купером, подогрев слухи о воссоединении.
И теперь Ирина выложила личные фото с отдыха. Она предстала в прозрачном платье на прогулке. Российская красавица засветила свои формы во всей красе и позволила разглядеть нижнее белье. Высокие сапоги и макияж в винном цвете дополняли лук.
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Как оказалось, дома Ирина примерила еще более смелый образ. Она без стеснения позировала в «голом» платье в стрингах, отказавшись от лифчика. Топ-модель покрасовалась топлес перед камерой. Поклонники признались, что она лишила их дара речи.
«Ох, красивая. Вообще смотришь — и прямо как-то словно гордость берет», «Только ей так ходить можно», «Итальянцы получили эстетическое наслаждение», «О-ля-ля, какова леди», — стали писать в Сети.