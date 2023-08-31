«Папина гордость»: Брухунова показала подросшего сына Петросяна, который растет настоящим модником

За минувшие недели Брухунова с мужем и наследником побывали в парке слонов, цирке, дельфинарии, а также покатались на яхте. Каждый раз маленький Ваган был в новом луке. Теперь жена юмориста решила похвастаться «коллекцией» family-луков, которая собралась за время отпуска.

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