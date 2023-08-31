«Папина гордость»: Брухунова показала подросшего сына Петросяна, который растет настоящим модником

Татьяна Брухунова уже давно стала не просто помощницей Евгения Петросяна, а его женой и главной опорой. Пара лишь первое время скрывала свои отношения. Теперь у них уже растет сын Ваган. Этим летом звездная семья провела в Сочи, где у артиста есть вилла на берегу Черного моря. С собой избранница звезды взяла множество нарядов.
За минувшие недели Брухунова с мужем и наследником побывали в парке слонов, цирке, дельфинарии, а также покатались на яхте. Каждый раз маленький Ваган был в новом луке. Теперь жена юмориста решила похвастаться «коллекцией» family-луков, которая собралась за время отпуска.
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«За месяц набрались снимки на целую «карусель» наших с Вагашей образов. Все луки (за исключением костюма Вагана на втором снимке)», — написала Татьяна.
Поклонники были восхищены кадрами. Мальчик то красовался в костюме с принтом и панамке, то гулял в элегантном костюме с шортами.
Многие осыпали комплиментами звездную семью. «Одеты со вкусом, глаз радует! А как вы сына одеваете — просто слов, всем в пример, чисто по-мальчишески», «Все наряды чудесны и подобраны со вкусом», «Папина гордость», «Милые такие», «Как подрос за лето», — прокомментировали пост подписчики.
Стоит отдать должное — Брухунова следит за модой. Она активно поддерживает отечественные бренды и наряду с Chanel и Cristian Dior носит одежду и доступных русских марок, например, Akhmadullina Dreams и Sela.